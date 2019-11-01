Kayseri Yolspor Kulüp Başkanı Ahmet Kulak

01.11.2019 11:15

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Yolspor, ligin 7.haftasında Pazar günü oynayacağı kritik Trend Gayrimenkulspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.



Ligin 6.haftasında oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatarak moral bulan Turuncu-Siyahlılar galibiyet serisine devam etmek istiyor.



Bu sezon tek hedeflerinin ligde şampiyonluğa uzanmak olduğunu belirten Kayseri Yolspor Başkanı Ahmet Kulak yaptığı açıklamada, " İyi bir başlangıç yapamadığımız ligde her geçen hafta futbolumuzla form tutarak ligde tırmanışa geçtik. Ligde artık zor bir fikstür dönemine giriyoruz. Her maçımıza final havasında çıkarak lig sonunda hedefimiz olan şampiyonluğa uzanacağımıza inanıyorum. bu ligde Yolspor bitti demeden hiç bir şey bitmez " dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA