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Kayseri Yolspor 3 takviye yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri Yolspor 3 takviye yaptı

Kayseri Yolspor transferin son gününde kadrosuna 3 yeni ismi dahil etti.

HACILAR, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Yolspor transferin son gününde kadrosuna 3 yeni ismi dahil etti.

Kayseri Süper Amatör Küme'de Play-Off'a kalan Kayseri Yolspor'da gözler Hacılar Erciyesspor maçına çevrildi. Normal sezonu 41 puanla ikinci sırada tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanan turuncu siyahlılar dün kadrosuna takviye yaptı. Kayseri Yolspor, Kocasinan Ülküspor'dan Muaz Guzay, Tomarza Belediyespor'dan İlker Karadöl ve Hakan Gazcıoğlu'nu kadrosuna kattı.

Play-Off öncesi kadrosuna kattığı yeni isimler ile güç katan Kayseri Yolspor şampiyonluğa inanıyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Play Off, Hacılar, Kayseri, Spor, Haberler

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