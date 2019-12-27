: Kayseri yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı

27.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:45

Yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı

Kayseri-Sivas karayolunda başıboş dana, trafiği birbirine kattı. Trafiği tehlikeye düşüren dana, trafik ekibinin çabası sonucu yoldan çıkarıldı.

Kayseri-Sivas D-400 karayolunun Bağpınar mevkiinde yol kenarında otlayan dana, bir süre sonra karayoluna çıktı. Dana, yol kenarında koşmaya başladı. Sürücüler, korna çalarak danayı yoldan çıkarmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen trafik ekibi, trafiği yavaşlatarak aksatan danayı yoldan çıkarabilmek için uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 kilometre boyunca Kayseri-Sivas karayolunda koşan büyükbaş hayvan, polisin çabasıyla yoldan çıkarıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu