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Kayseri'yi BAL'da 4 takım temsil edecek

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Kayseri'yi BAL'da 4 takım temsil edecek

2021-2022 futbol sezonunda BAL'da Kayseri 4 takım ile mücadele edecek.

2021-2022 futbol sezonunda BAL'da Kayseri 4 takım ile mücadele edecek.

Bölgesel Amatör Lig'de 2021 - 2022 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. BAL'da bu sezon oynama hakkı olan 278 takımdan 263'ünün başvurusu kabul edildi. Katılacak takımların 249'u geçen sezon BAL'da oynama hakkı olan takımlardan oluşurken, 14'ü geçen sezon TFF 3. Lig'den düşen takımlardan oluşuyor. BAL takımlarının 2021 - 2022 sezonunda müsabakalarını oynayacakları sahaların denetimi yapıldıktan sonra statünün yayınlanması, gruplandırma ve fikstür çekiminin yapılmasının ardından TFF Sağlık ve Bilim Kurullarının onayı doğrultusunda 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde müsabakalar başlayacak.

Kayseri'yi BAL'da yeni sezonda 4 takımın temsil edeceği açıklandı. Talasgücü Belediyespor, Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü, Yahyalıspor ve Develispor takımları yeni Bölgesel Amatör Lig mücadele edecekler. - KAYSERİ

Kayseri'yi BAL'da 4 takım temsil edecek

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