Kayseri'ye yeni bir tesis daha
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Kayseri'ye yeni bir tesis daha

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayseri'ye yeni bir tesis daha

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Çok Amaçlı Spor Salonu içerisinde yapımı devam eden Eskirim Salon inşaatını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında tesis amiri Metin Özpeker'den bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Çok Amaçlı Spor Salonu içerisinde yapımı devam eden Eskirim Salon inşaatını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında tesis amiri Metin Özpeker'den bilgi aldı.

İl Müdürü Kabakcı açıklamasında Eskrim Salonu inşaatının tamamlanması ile Kayseri'de eskrim branşının daha ileri seviyelere ulaşacağını belirterek Kayseri'ye hayırlı olsun temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kayseri'ye yeni bir tesis daha
Kayseri'ye yeni bir tesis daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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