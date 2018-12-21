Kayseri'ye Yeni Ana Kolektör Hattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (KASKİ) yapılan Güney-Kuzey Ana Kolektör Hattı ve Sivas Caddesi Büyük Geçişi'ni kamuoyuna tanıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çelik, KASKİ tarafından yaptırılan Güney-Kuzey Ana Kolektör Hattı ve Sivas Caddesi Büyük Geçişi programına katılarak, bilgi verdi.

Yerin 14 metre altından 2 metre çapındaki dev boruları trafiği engellemeden geçirdiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün şehir merkezi nüfusu 1 milyon 100 bine ulaştı. Daha önce yapılan ana kolektör hattı şehrin yükünü çekemez hale geldi. Hatta ara ara kanalizasyonda taşmalar da oluştu. Gerçek mühendislik, ihtiyaçları önceden görüp planlamalar yapmak, gerçek idarecilik de bu planları hayata geçirmektir. Bu doğrultuda yeni hattın projelerine 2015 yılında başladık. Talas-Anayurt bölgesinden Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Argıncık ve Yakut Mahallesi'ni içine alan 10 kilometrelik hattın ihalesini geçen yıl yaptık. Bu hattın yaklaşık maliyeti 45 milyon liraydı ancak her projede gösterdiğimiz titiz çalışma sonucu proje bedelini ihalede 24 milyon liraya kadar indirdik. Bu projeyle şehrin kanalizasyon ihtiyacını 2050 yılına kadar çözmüş olacağız. Sessiz sedasız ve hiçbir tören yapmadan projeye başladık. Şu an projenin fiili seviyesi yüzde 85'i geçti."

Kaynak: AA