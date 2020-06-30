Kayseri'ye yapılacak iki okul için protokol imzalandı Kayseri'de, Kocasinan ilçesine yapılacak olan 24 derslikli ilkokul ile Talas ilçesine yapılacak olan 32 derslikli ilkokulunun yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Kayseri'de, Kocasinan ilçesine yapılacak olan 24 derslikli ilkokul ile Talas ilçesine yapılacak olan 32 derslikli ilkokulunun yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Vali Günaydın, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın katıldı.

Günaydın, burada yaptığı konuşmada, eğitim kalitesinin daha ileri noktalara taşınması için yeni binalara ihtiyaçları olduğunu belirterek, yapılacak iki yeni okulla birlikte tekli eğitime geçiş noktasında bir adım daha atacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin eğitim işlerinde imkanlarını sonuna kadar kullandıklarını vurgulayan Günaydın, hem kendilerine, hem de kentte yapılan bu tür yatırımlara destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okulların yapımına ilişkin protokol ilgili taraflarca imzalandı.

Kaynak: AA