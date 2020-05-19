Kayseri'ye tüm giriş çıkışlar 3 Haziran'a kadar sınırlandırıldı
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Kayseri'ye tüm giriş çıkışlar 3 Haziran'a kadar sınırlandırıldı

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında kente giriş ve çıkışların 3 Haziran saat 24: 00'a kadar geçici olarak uzatıldığı bildirildi.

Kayseri'ye tüm giriş çıkışlar 3 Haziran'a kadar sınırlandırıldı
19.05.2020 18:56 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:56

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında kente giriş ve çıkışların 3 Haziran saat 24: 00'a kadar geçici olarak uzatıldığı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 19/05/2020 tarihinde saat 16.15'te; Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan, yeni bir alt tipe bağlı 'Koronavirüs - Covid-19' hastalığına ilişkin olarak aşağıda yer alan gündem maddelerine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır. Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlanmak hayati önem taşımaktadır. Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak bu nedenle vaka sayısına bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak; böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durum toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. Sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına İlimizin de aralarında bulunduğu Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışların 15 gün süreyle sınırlandırılması/yasaklanması doğrultusundaki İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ve bahse konu kısıtlamanın süresinin İlimiz, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerimizde 19.05.2020 Salı günü saat 24.00'a kadar uzatılması yönündeki 04.05.2020 tarihli ve 7517 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda yayımlanan Valiliğimiz Genel Emirlerine istinaden gerekli Kurul Kararlarımız alınmıştır. Gelinen noktada 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde büyükşehir statüsündeki 14 ilimiz ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlendirilerek giriş-çıkış kısıtlaması uygulanan İlimizin de aralarında bulunduğu 15 ilimizde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda uygulamaya devam edilmesine karar verildiği belirtilen İçişleri Bakanlığı Genelgesine istinaden Valiliğimizce yayımlanan 19.05.2020 tarih ve 8960 sayılı Genel Emir doğrultusunda;

1) İlimiz sınırlarından kara ve hava yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00'a kadar geçici olarak durdurulmasına,

2) İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmalarının esas olmasına,

3) İlimize giriş çıkış kısıtlamasına yönelik olarak İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı ile 04.04.2020 tarihli ve 6237 sayılı Genelgeleri doğrultusunda yayımlanan Valiliğimiz Genel Emirleri ile diğer Valiliğimiz Genel Emirlerinde belirlenen usul,esas ve istisnalara yönelik olarak alınan kararlarımızda yer alan tüm hususların getirilen bu kısıtlama dönemi için de geçerli olmasına,

Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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