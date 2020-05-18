Kayseri'ye ticaret ve tespih müzesi kuralacak
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Kayseri'ye ticaret ve tespih müzesi kuralacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, müzeler şehri Kayseri'ye ticaret ve tespih temalı 2 müze açacaklarını bildirdi.

Kayseri'ye ticaret ve tespih müzesi kuralacak
18.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:40

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, müzeler şehri Kayseri'ye ticaret ve tespih temalı 2 müze açacaklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada 18-24 Mayıs Müzeler Haftası'nın kutlayarak önümüzdeki süreçte ticaretin başkenti Kayseri'ye ticaret müzesi ve kültürümüzün bir parçası olan tespihlerin yer alacağı müzeyi kısa sürede kurmayı planladıklarını belirtti.

Müzeler Haftası'nın, kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması açısından önemli bir fırsat olduğunu aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Müzeler turizmde önemli ayaklarından bir tanesi. Belediye olarak ticaret odası ile yaptığımız çalışmalar neticesinde Kayseri'ye güzel bir ticaret ve esnaf müzesi kazandıracağız. Kayseri ticareti ile ünlü bir şehir ve ticareti üzerine fıkralar yazılmış. Açacağımız yeni müze ile ticaret hayatının geçmişini tekrar canlandırmak istiyoruz. Türkiye'de 2 tane ticaret müzesi var diye biliyorum. İnşallah üçüncüsü de Kayseri'de olacak."

Öte yandan farklı konseptte bir müzeyi daha Kayseri'ye kazandıracaklarını belirten Palancıoğlu, "Kayseri'ye bir tesbih müzesi kazandıracağız. Tespih farklı inançlarda da kullanılan bir ibadet aracı. Bizim kültürümüzde kullandığımız tespihleri yeni açacağımız müzede sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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