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Kayseri'ye şiddetli kar uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kayseri'ye şiddetli kar uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

KAYSERİ (İHA) - Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri il genelinde kuvvetli (10-20 cm ) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte karayolları ve geçitler başta olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." - KAYSERİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Meteoroloji, Kayseri, kar, Yerel, Haber

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