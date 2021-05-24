Kayseri'ye şehit ateşi düştü
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Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında, havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanıp, hastanede şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in (25) acı haberi, Kayseri'de yaşayan ailesine verildi.

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında, havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanıp, hastanede şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in (25) acı haberi, Kayseri'de yaşayan ailesine verildi.

İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, dün 'Pençe-Yıldırım Harekatı' kapsamında gerçekleştirilen havadan ikmal faaliyeti sırasında helikopterden inerken, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gergin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Eyyüp Gergin'in acı haberi, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, bugün öğle vakti Bünyan'daki Bayramlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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