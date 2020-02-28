Kayseri'ye şehit ateşi düştü
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
Haberler » Güncel » Kayseri'ye şehit ateşi düştü - Haber

Kayseri'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) acı haberi memleketi Kayseri'deki ailesine verildi.

28.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:06
Kayseri'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) acı haberi memleketi 'deki ailesine verildi.

İdlib'de hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün, Kayseri'nin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin babası Hüseyin ve annesi Pembe Taşöz, büyük üzüntü yaşadı. 3 çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan çifti, askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin oturduğu apartmana Türk bayrağı asılırken, yakınları başsağlığında bulunmak üzere eve akın etti. Belediye tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler