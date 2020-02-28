Kayseri'ye şehit ateşi düştü

28.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:06

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) acı haberi memleketi Kayseri'deki ailesine verildi.

İdlib'de hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün, Kayseri'nin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin babası Hüseyin ve annesi Pembe Taşöz, büyük üzüntü yaşadı. 3 çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan çifti, askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin oturduğu apartmana Türk bayrağı asılırken, yakınları başsağlığında bulunmak üzere eve akın etti. Belediye tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Kaynak: DHA