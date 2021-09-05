Kayseri'ye renk katan başkan
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Kayseri'ye renk katan başkan

Kayseri'ye renk katan başkan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş ile birlikte Talas'ta tamamlanan yatırımları ve hayata geçirilecek projeleri yerinde inceledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş ile birlikte Talas'ta tamamlanan yatırımları ve hayata geçirilecek projeleri yerinde inceledi.

Ali Dağı 360 Kafe, Altıntepe Semt Kütüphanesi, Zincidere Göleti Mesire Alanı ve Mevlana 32 derslikli ilkokul başta olmak üzere tamamlanan ve yapımı devam eden camileri, parkları, aile sağlığı merkezlerini ve sosyal tesisleri gezen heyet, ayrıca Ali Dağı Füniküler Sistem Hattı güzergahına giderek burada projeyle ilgili Başkan Yalçın'dan bilgiler aldı.

İncelenen projelerle ilgili düşüncelerini aktaran Bakan Yıldız, her bir projenin ayrı bir öneme ve değere sahip olduğunun altını çizerek, Başkan Yalçın'ın birçok farklı konuda çok güzel işlere imza attığını söyledi.

Başkan Yalçın'ın Kayseri'ye renk katan bir başkan olduğunu ifade eden Bakan Yıldız, "Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Kayseri'ye renk katan başkanlarımızdansınız. Gerçekten bunu vatandaşımız da söylüyor. Ali Dağı Füniküler Hattı projesi Kayserimizin sanayide, ticarette ve turizmde ve birçok sektörde çıtasını daha da yükseltecektir. Kayseri'nin tanıtımı ile alakalı çok ciddi katkı koyacak. Başta siz olmak üzere bütün ekibinizi tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuyla ilgili değerlendirme yapan Başkan Yalçın da gece gündüz Talas için çalıştıklarının altını çizerek, "Bizler bu millete hizmetkar olarak göreve geldik, çok şükürki bu sözümüzde ilerliyoruz. Allah devlete zeval vermesin, devletimizin imkanları geniş. Bu imkanlar çerçevesinde ilçemize eğitimden sağlığa, kültür sanattan spora ve sosyal hayata kadar her alanda birçok yatırım kazandırıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri'ye renk katan başkan
Kayseri'ye renk katan başkan
Kayseri'ye renk katan başkan
Kayseri'ye renk katan başkan
Kayseri'ye renk katan başkan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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