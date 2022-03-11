Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı... Kent genelinde eğime 1 gün ara verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı... Kent genelinde eğime 1 gün ara verildi

İhlas Haber Ajansı - Ali Göç - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı... Kent genelinde eğime 1 gün ara verildi

KAYSERİ Kayseri'de etkisini gösteren mart karı kenti beyaza bürürken, ilde eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, sabaha karşı arttı. Yağan kar ile beraber kent beyaza bürünürken, sürücülerde karla kaplı yollarda zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de yolları açmak için çalışma başlattı. Sabaha yoğun kar yağışı ile uyanan vatandaşlarda, karın bereket olduğunu söyleyerek, mutluluklarını dile getirdi.

Öte yandan, etkisini artıran kar yağışı ile beraber kentteki bütün ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi, kamuda çalışan hamile, engelli ve gazi personellerde idari izinli sayıldı. Ayrıca, Kayseri Üniversitesi'nde de kar yağışı nedeniyle üniversitenin merkez ve ilçe kampüslerinde de eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı... Kent genelinde eğime 1 gün ara verildi

Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı... Kent genelinde eğime 1 gün ara verildi

Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı... Kent genelinde eğime 1 gün ara verildi

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Güncel

Kayseri, Mart, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title