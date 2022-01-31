Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı
Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı Tarihi Cumhuriyet Meydanı beyaza büründü Kayseri'de sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı
Tarihi Cumhuriyet Meydanı beyaza büründü
KAYSERİ - Kayseri'de sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Kayseri'de sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, kartpostallık görüntüle ortaya çıktı. Karın beyaza bürüdüğü kentte havadan görüntülendi. Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar da, son 15 yıldır kentte böyle bir kar görmediklerini söyleyerek, mutluluklarını dile getirdi.
22 mahalle yolu ulaşıma kapalı
Öte yandan, yoğun kar yağışı özellikle kırsal mahallelerin ulaşımında aksamaya neden oldu. Bünyan'da 8, Kocasinan'da 10 ve Yahyalı ilçesinde ulaşıma kapanan 4 mahalle yolunu açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.