4,5 megavatlık biyogaz tesisi ve hibrit güneş santrali için imzalar atıldı
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4,5 megavatlık biyogaz tesisi ve hibrit güneş santrali için imzalar atıldı

12.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:32

Kayseri'ye kurulacak 4,5'ar megavat kapasiteli biyogaz tesisi ve hibrit güneş santrali için Büyükşehir Belediyesi ile Renesco Holding arasında sözleşme imzalandı.

Kayseri'ye kurulacak 4,5'ar megavat kapasiteli biyogaz tesisi ve hibrit güneş santrali için Büyükşehir Belediyesi ile Renesco Holding arasında sözleşme imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclis salonundaki imza töreninde, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi kapsamında kente ilk aşamada 4,5 megavatlık biyogaz tesisi ve 4,5 megavatlık hibrit güneş santrali, daha sonraki süreçte ise entegre olarak 45 bin ton kapasiteli gübre tesisi ile 80 dönüm biyogaz ve sera tesisi kuracaklarını söyledi.

Projenin çevreci yönüne dikkati çeken Büyükkılıç, "Yılda 20 milyon metreküp doğal gaz rezervine eş değer üretim yapılacak. Cari açığa enerji anlamında katkı sağlayacağız. Biyogaz tesisinde hayvansal atıkları dönüştürerek elektrik üreteceğiz. Bu hayvansal atıkların değerlendirilmesiyle çevre kirliliğinin önüne geçilecek. Bu yatırımla 15 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak." diye konuştu.

Büyükkılıç, projenin ikinci fazı gerçekleştiğinde kurulacak olan 45 bin ton kapasiteli organomineral gübre fabrikasıyla Kayseri'nin gübre ihtiyacının karşılanacağını, 80 dönümlük alandaki serada ise 400'e yakın kadın çiftçinin istihdam edileceğini aktardı.

Firmanın kentteki ikinci yatırımı hayata geçireceğini belirten Büyükkılıç, "Bölgeye 180 milyon liralık bir yatırım söz konusu olacak. Hem dönüştürülebilir enerji olması hem çevreci olmasından dolayı çok önemli. Belediyenin cebinden bir lira çıkmayacak. Farklı dönemlerde belediyemize enerjiden kazandıklarından pay verecekler. Bu pay belediye bütçemize çok büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da projenin kent için önemine dikkati çekerek, hayırlı olmasını diledi.

Vali Şehmus Günaydın da Türkiye'nin çeşitli kentlerinde gerçekleştirilen bu tarz projelerin enerji verimliliği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı.

4,5 megavatlık biyogaz tesisi ve hibrit güneş santrali için imzalar atıldı
4,5 megavatlık biyogaz tesisi ve hibrit güneş santrali için imzalar atıldı
4,5 megavatlık biyogaz tesisi ve hibrit güneş santrali için imzalar atıldı
4,5 megavatlık biyogaz tesisi ve hibrit güneş santrali için imzalar atıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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