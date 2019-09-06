Kayseri'ye ikinci engelsiz çocuk evi

06.09.2019 14:34

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi'nin ardından özel çocuklar için yapılan ikinci merkezi kente kazandırdı.

Hayırsever desteği ile yapılan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, Mimarsinan Parkı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında Kayseri'ye geleceğini söyledi.

Kayseri denince akla gelen en önemli olgunun hayırseverler olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Hayırseverlerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Kayseri, kıymetini bilmemiz gereken güzide şehirlerimizden biri. Göğsümüzü gere gere Kayseriliyiz diyoruz ve şehrimizle gurur duyuyoruz. Güzel şehrin güzel insanları da bizim yapacağımız hizmetleri paylaşıyor. Çocuk evinin hemen yanına yaşlılar için Günlük Bakım Merkezi yapılıyor. Merkeze adı verilecek olan Mustafa Kumlu'ya Allah'tan rahmet diliyor, kıymetli eşi ve evlatlarına teşekkür ediyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişine bu merkezi de yetiştirmeye çalışıyoruz. Kayserimizi daha da yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Dün yaptığımız görüşmeler çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gittik. Sayın Bakanımız Murat Kurum 'Kayseri'nin gönlümüzdeki yeri ayrı' dedi. Bu yaklaşım sizin bize verdiğiniz destekle dualarınızla birlik beraberliğin getirdiği bereketle oluyor. Bu yüzden durmak yok, dayanışmaya ve koşmaya devam diyoruz."

Törene katılan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da hayır işlerinin insanların birbirini anlamasının hemhal olmasının en önemli yollarından olduğunu vurguladı.

Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Güven'in duasıyla hizmete açıldı.

Açılış kurdelesini Hayırsever Zafer Ateş kesti. Açılışın ardından Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, katılımcılar tarafından gezildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Engelsiz Çocuk Evi'nden hizmet alacak özel çocuklarla yakından ilgilendi.

250 metrekare büyüklüğündeki Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi içerisinde dinlenme odası, oyun odası, uyku odası ve yemek salonu gibi birimler bulunuyor.

Engelsiz Çocuk Evi'nde 4-12 yaş grubundaki zihinsel farklılıkları bulunan çocuklara hizmet verilecek. Haftanın bir günü evlerinden VİP servisle alınacak olan özel çocukların bakım ve eğitimleri Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilecek.

Açılış törenine Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, hayırsever Zafer Ateş, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA