Erkilet'e yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için hayırsever ile protokol imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erkilet'e yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için hayırsever ile protokol imzalandı

Erkilet'e yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için hayırsever ile protokol imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesine yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi hizmet binasının yapımını üstelenen hayırsever Celal Küçükşahin ile protokol imzaladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesine yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi hizmet binasının yapımını üstelenen hayırsever Celal Küçükşahin ile protokol imzaladı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile hayırsever Celal Küçükşahin katıldı. Vali Günaydın törende yaptığı konuşmada, hayırseverlerin kamu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için destek ve katkı verdiklerini ifade ederek, "Bugüne kadar birçok alanda önemli hayırlara imza atan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Kayserimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda kamu hizmetlerini daha iyi yürütebilmek için bu çalışmaları kurumlarımızla, belediyelerimizle devam ettiriyoruz. Gerek büyükşehir belediyemiz gerek ilçe belediyelerimiz, kamu kurumlarımız ihtiyaç duyulan bölgelerde eğitimden sağlığa birçok alanda hayırseverlerimizin yapmış olduğu tesislerle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyorlar" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da; "Kocasinan'ımız da ki bütün mahallelerimizin her bir noktasındaki aile sağlığı merkezlerinin gerek planlanması gerek hayırsever anlaşmaları gerekse şu anda yürütülmekte olan plan süreçleriyle ilgili çalışmaları tamamlamış vaziyetteyiz" diye konuştu. Hayırsever Celal Küçükşahin ise yapılan hizmetlerin vatandaşa ve devlete hayırlı olmasını temenni ederek, bu tesisin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Kocasinan İlçesi Erkilet Osmangazi Mahallesine yapılacak olan "Celal-Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi"nin yapımına ilişkin protokolü Vali Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Hayırsever Celal Küçükşahin birlikte imzaladı. - KAYSERİ

Erkilet'e yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için hayırsever ile protokol imzalandı
Erkilet'e yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için hayırsever ile protokol imzalandı
Erkilet'e yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için hayırsever ile protokol imzalandı
Erkilet'e yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için hayırsever ile protokol imzalandı
Erkilet'e yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için hayırsever ile protokol imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Alex Teixeira Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erkilet'e yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için hayırsever ile protokol imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 11:06:46. #1.14#

title