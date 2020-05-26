Kayseri'ye gelen Yörükler, Kurubel Yaylası'na yerleştirildi
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Kayseri'ye gelen Yörükler, Kurubel Yaylası'na yerleştirildi

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesine gelen ve Çokça Yaylası'na yerleşmelerine izin verilmediği için mağdur olduklarını sosyal medyadan duyuran Yörüklere, Vali Şehmus Günaydın sahip çıktı.

Kayseri'ye gelen Yörükler, Kurubel Yaylası'na yerleştirildi
26.05.2020 18:14 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:18

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesine gelen ve Çokça Yaylası'na yerleşmelerine izin verilmediği için mağdur olduklarını sosyal medyadan duyuran Yörüklere, Vali Şehmus Günaydın sahip çıktı. Yörükler, endemik bitki sayısının çokluğu nedeniyle koruma altında olan Çokça Yaylası yerine, Kurubel Yaylası'na yerleştirildi.

Hatay'da yaşayan ve 'Yörük Ana' adıyla anılan Döndü Deveci, Ramazan Bayramı'nda ailesi ve yaklaşık 750 küçükbaş hayvanıyla Kayseri'nin Tomarza ilçesi Çokca Yaylası'na göç etmek istedi. Tomarza ilçesine gelen ailenin, endemik bitki sayısının çokluğu nedeniyle koruma altında olan Çokça Yaylası'na girişlerine izin verilmedi. Arslantaş köyü yakınlarında soğuk ve karlı havada kalan 12 kişilik Yörük aile, yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yapılan çalışma sonrası Yörük aileyi Tomarza ilçesi Kurubel Yaylası'na yerleştirdi.

'ALTERNATİF ALANLAR GÖSTERİLMİŞTİR'Konuyla ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Çokça Yaylası'nın koruma altında bulunduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Yörüklerimizin Tomarza İlçesi'nde bulunan Çokça Yaylasına alınmadığı şeklinde haberler yer almıştır. Çokça Yaylası, Anadolu Diyagonali hattında yer alan bir bölge olup, endemik bitki sayısı oldukça fazla olması nedeni ile korunan alanlar içerisinde yer almaktadır. Söz konusu alan 2020 yılında Orman Teşkilatı tarafından, endemik bitkilerin korunması nedeniyle hayvan otlatılmasına kapatılmıştır. Yörüklerimize bu bölgeye otlatmak için hayvan alınmayacağı buraya gelmeden önce tebliğ edilmiş ve kendilerine alternatif alanlar gösterilmiştir. Söz konusu bölgelerden Tomarza ilçesi Kurubel Yaylası'na yerleşmeyi kabul etmişler ve Tomarza ilçemizde Arslantaş köyünde hayvancılık yapan vatandaşlarımızın da hayvancılık yaptığı bölgeye Yörüklerimiz çadırlarını kurarak hayvan otlatmaya başlamışlar. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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