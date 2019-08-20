Kayseri'ye "Engelsiz Yaşam Merkezi" yapılacak

20.08.2019 18:22

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandıracağı, inşaat alanı 10 bin 500 metrekare olan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yarı olimpik havuz, hidroterapi havuzu, sera alanı, yaşam evleri, açık ve kapalı spor alanları yer alacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayırsever ve belediye işbirliği içinde yapılacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin inşaatı devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Yolu'nda yapımı devam eden Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısına yapılan merkezin inşaatındaki çalışmaları inceledi.

Merkezin Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi olacağını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Toplam inşaat alanımız 10 bin 500 metrekare. Merkez 9 bloktan oluşuyor. 3 bin 250 metrekareden oluşan 4 bloğun yapımının Hayırsever Ali Rıza Özdericü üstlendi. Kayserimizin en önemli değerlerinden olan hayırseverlerimiz şehrimize kazandıracağımız yeni eserlere omuz vermeye devam ediyorlar. Engelsiz Yaşam Merkezi gibi ülkemizin engellilere yönelik en büyük tesisinin yapımına büyük katkı veren değerli hayırseverlerimize şükranlarımı iletiyorum. Merkezin içinde yarı olimpik havuz, hidroterapi havuzu, sera alanı, özel eğitim odaları, grup eğitim odaları, yasam evleri, atölyeler ve fizyoterapi alanıyla açık ve kapalı spor alanları bulunacak."

Kaynak: AA