Kayseri'ye Avrupa'dan yeni destinasyonlar açıldı
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Kayseri'ye Avrupa'dan yeni destinasyonlar açıldı

11.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:07
Kayseri'ye Avrupa'dan yeni destinasyonlar açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, SunExpress Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin ile Bölge Temsilcisi Murat Katran'ı makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, SunExpress Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin ile Bölge Temsilcisi Murat Katran'ı makamında kabul etti. Büyükkılıç, 2021 yaz sezonunda Kayseri'ye 2 iç, 8 dış hat olmak üzere haftada direkt 10 farklı destinasyona uçuş seferleri başlatarak turizme katkı sağladıkları için SunExpress'e teşekkürlerini iletti.

SunExpress Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin ile SunExpress Anadolu Bölge Temsilcisi Murat Katran, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Makamda gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç'a bölge uçuşları hakkında bilgiler veren Özpekin, Türkiye ve Avrupa arasında tarifeli direkt uçuşlarla en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketlerinden biri olduklarını iletti. Özpekin, bu kapsamda 2021 yaz sezonunda Kayseri'ye Antalya ve İzmir iç hat, Amsterdam, Basel, Cologne/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hanover, Munich ve Stuttgart dış hat olmak üzere haftada 10 direkt uçuş seferi başlattıklarını ifade etti.

Ayrıca Kayseri-Antalya seferlerini haftada 4'e çıkardıklarını söyleyen Özpekin, İzmir ve Antalya üzerinden Kayseri çıkışlı 43 dış hat destinasyonuna bağlantı verdiklerini de vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hem tarihi hem de kültürel yapısı ile Türkiye'nin tam kalbinde yer alan Kayseri'nin turizmine katkı sağlayan bu çalışmaları takdirle karşıladıklarını, yerli ve yabancı turistlerin Kayseri'nin huzur ve güven içinde tatillerini geçirebilecekleri bir destinasyon olduğunu ifade etti.

Kayseri'den Avrupa'ya uçuş sayılarının artmasının turizm açısından sevindirici olduğunu belirten Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri, 6 bin yıllık doğa ve tarihi geçmişinin yanı sıra, eşsiz pastırması, sucuğu ve mantısı gibi pek çok yöresel lezzetleri ile gastronomi alanında da oldukça ünlü Kayseri'ye davet etti.

Ayrıca Başkan Büyükkılıç, 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen, 18 uçağın park edebileceği Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binası ve apron yapım projesinin inşaat çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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