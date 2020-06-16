Kayseri'ye 5 bin kişilik öğrenci yurdu yapılacak
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Kayseri'ye 5 bin kişilik öğrenci yurdu yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplam 5 bin öğrenci kapasiteli 2 yurdun yapılacağının müjdesini verdi.

Kayseri'ye 5 bin kişilik öğrenci yurdu yapılacak
16.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:02

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplam 5 bin öğrenci kapasiteli 2 yurdun yapılacağının müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesine yapılacak toplamda 5 bin öğrenci kapasiteli iki öğrenci yurdunun arsasında incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında Büyükkılıç'a, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden gelen teknik konulardan sorumlu Mustafa Akyüz ve Nusret Kaya eşlik etti.

ERÜ yerleşkesi içerisinde yer alan 40'ar bin metrekarelik iki alandan oluşan 80 bin metrekarelik alanda incelemelerde bulunan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, bölgeye 2 bin ve 3 bin öğrenci kapasiteli 2 ayrı yurt yapılacağını açıkladı.

Kayseri'nin alimler ve veliler şehri olarak bilindiğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Dört tane üniversiteyi bünyesinde barındıran, yetmiş beş bin civarında öğrencisi olan güzel şehrimiz Kayseri'ye iki ayrı yurt yapılacağını açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Kredi Yurtlar Kurumumuzun yapmış olduğu gerçekten öğrencilerimizin içine sinen, ailelerin her zaman takdir ettiği ve adeta başvuru yoğunluğu yaşanan yurt ihtiyacını karşılamak üzere nitelikli üniversitelerimize yakışır bir şekilde hizmet edecek olan yurt çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığı bu çalışmalar şehrimiz açısından özel önem taşıyor. Erciyes Üniversitemize de her zamanki gibi uyum içerisindeki çalışması ve arsa konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Talas Belediyemiz ile dayanışma içerisinde en kısa zamanda planlamadaki taleplerini hayata geçirip, çalışmaların yapılmasını arzu ediyoruz."

Büyükkılıç, belediye olarak imar uygulaması anlamında desteklerin esirgemeyeceklerini, her konuda yardımcı olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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