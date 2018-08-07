Kayseri'ye 310 Milyon Liralık Yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ilk etabı ile Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan yatırımların toplam tutarının 310 milyon lira olduğunu bildirdi.

Başkan Çelik, şehrin farklı noktalarında yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili basın mensuplarına brifing verdi.

Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan görsel brifingde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Çelik, 3,5 yılda Yapı Kontrol Daire Başkanlığının yaptığı yatırımların zaman içerisinde arttığını söyledi.

Yapılan projelerde kullanılan malzemenin kaliteli olmasına dikkat ettiklerini vurgulayan Çelik, "Vatandaşlarımızın kullanabileceği ve faydalı işler yaptık. Belediye olarak diğer kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisindeyiz." dedi.

Türkiye'de ilk olan mini terminaller, 18 sosyal yaşam merkezi, 6'sı okul olmak üzere 14 ayrı kamu binası ve iki kütüphane gibi yapılan yatırımları anlatan Başkan Çelik, şunları kaydetti:

"Bir taraftan projeleri tamamlarken bir taraftan da yeni temeller atıyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi, kanser hastaları için Hospice, Erciyes Üniversitesi ile yapılan protokol doğrultusunda kapsamlı bir kütüphane kompleksi, İncesu Kütüphanesi gibi yatırımların temellerini atacağız. Yapı Kontrol Daire Başkanlığımızın yanı sıra altyapı şirketimiz KASKİ yüzlerce noktada çalışıyor. Kırsal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlıklarımız ilçelerimize yatırım ve hizmet götürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığımızın onlarca projesi devam ediyor. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ilk etabı ile Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı ise 310 milyon lira."

Başkan Mustafa Çelik, görsel brifing kapsamında Büyükşehir Meslek Akademisi ve KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi binası hakkında 3 bin 450 metrekare inşaat alanına sahip tesisin iç donanımı ile 5,5 milyon liraya mal olacağını vurguladı.

Brifing kapsamında Emniyet Müdürlüğü için Belsin'de yapılan bina da Emniyet Müdürü İbrahim Kulular tarafından gezilerek bilgi alışverişinde bulunuldu.