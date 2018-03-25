Kayseri-Yaz Sezonu Öncesi Kayseri'de Evlilik Festivali-Hd

Yaz sezonu öncesi Kayseri'de Evlilik Festivali

Kayseri'de yaz sezonu öncesi Evlilik Festivali düzenlendi. 10 firmanın katıldığı festivalde pahalı mücevherler ve düğün konseptleri dikkat çekti.

Radisson Blu Otelin ev sahipliğinde Kayseri'de'Evlilik Festivali' düzenlendi. Takım elbise, gelinlik, mobilya, düğün organizasyon, mücevher ve güzellik merkezinden oluşan 10 firmanın katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde kuaförler 2018 yılına özel gelinbaşı saç tasarım konusunda hünerlerini sergiledi. Daha sonra organizasyon ekipleri tarafından bekarlığa veda ve kına gecelerine özel kına koreografisini sundu. Festivalde bindallı ve damatlık defilesi yapıldı. Evlilik hazırlığında olan çiftlerin ilgi gösterdiği festivalde, çiftler düğün öncesi en yeni düğün konseptleri hakkında bilgi aldı.