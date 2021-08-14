Kayseri Yaz Kupası ELO Satranç Turnuvası Başladı

Kayseri Yaz Kupası ELA Satranç Turnuvası yoğun bir katılımla başladı.

Kayseri Yaz Kupası ELA Satranç Turnuvası yoğun bir katılımla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kayseri Yaz Kupası ELO Satranç Turnuvası büyük bir katılımla başladı. Satranç severlerin büyük ilgi gösterdiği Kayseri Yaz Kupası ELO Satranç Turnuvası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı