Kayseri yarım saat içinde 4 kez sallandı
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Kayseri yarım saat içinde 4 kez sallandı

Kayseri yarım saat içinde 4 kez sallandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de en büyüğü 3.9 olan 4 deprem meydana geldi.

Kayseri'de en büyüğü 3.9 olan 4 deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre saat 10.32'de merkez üssü Kocasinan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde depremin ardından 10.39'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Daha sonra saat 10.45'te merkez üssü yine Kocasinan'da 3.0 ve 10.57'de 1.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbarın bulunmadığını söyledi. - KAYSERİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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