SPOR Kayseri Yarı Maratonu, 12 Eylül'de koşulacak

SPOR Kayseri Yarı Maratonu, 12 Eylül'de koşulacakMustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kayseri Yarı Maratonu, 12 Eylül Pazar günü koşulacak.

SPOR Kayseri Yarı Maratonu, 12 Eylül'de koşulacak

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,(DHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kayseri Yarı Maratonu, 12 Eylül Pazar günü koşulacak. İstanbul'da organize edilen tanıtım toplantısına; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük katıldı. 21 K, 10 K ve halk koşunun gerçekleştirileceği maratonda 166 bin TL de para ödülü verilecek. 21 ve 10 K yarışları Anadolu Harikalar Diyarı'nda, halk koşusu ise Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan start alacak.

Kayserinin her alanda gelişmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını aktaran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Önemli sportif çalışmalarımızdan biri de maratondu. Biz yarı maratonla işe başlamak istedik. Kayseri'mizi, Kayserilileri alıştırmak istedik. Ayağı alışsın mantığı içerisinde. Merdivenleri basamak basamak çıkmak lazım. Sonrasında kalıcı olmasını sağlamak gerekiyor. Bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında biz şehrimizi tanıtmayı çok çok önemsiyoruz dedi.

Bu yıl ilki düzenlenecek maratona isim sponsoru olan İstikbal'in Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, Bugün sanattan spora, kültürden eğitime kadar birçok alanda katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bu maraton da bunlara vesile olan unsurlardan biri oldu. Sayın Belediye Başkanımız bize bu şekilde bir sponsorluk teklif edince, ayrı bir gurur yaşadık. Doğduğumuz şehre bu şekilde hizmet etme fırsatı verdiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de İstikbal olarak halk koşusuna katılanlar arasında yapılacak kurayla 10 kişiye koltuk takımı hediye edeceğiz diye konuştu.

Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş ise yarı maraton ile ilgili bilgiler vererek, organizasyona 40'ın üzerinde elit atlet olmak üzere toplamda 5 bin kişinin katılmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı