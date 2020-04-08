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KAYSERİ Virüsü izole eden profesör: Koronavirüs aşısı, tanı ve tedavisine ivme kazandıracak bir...

Virüsü izole eden profesör: Koronavirüs aşısı, tanı ve tedavisine ivme kazandıracak bir gelişmeERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Aşı Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr.

08.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:58
KAYSERİ Virüsü izole eden profesör: Koronavirüs aşısı, tanı ve tedavisine ivme kazandıracak bir...

Virüsü izole eden profesör: Koronavirüs aşısı, tanı ve tedavisine ivme kazandıracak bir gelişme

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Aşı Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları kapsamında, virüsü hücre kültüründe izole etmeyi başardı. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Bu gelişme Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları ile tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına ivme kazandıracaktır" dedi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, "Araştırmacılarımızın ilk milli aşıyı geliştireceğine inancım tam" dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından koronavirüse karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili Stratejik Ar-Ge Projesi Hazırlama daveti alan ERÜ ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi, çalışmada başarılı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, virüsü izole etmeyi başardığını duyurduğu Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Prof. Dr. Özdarendeli, "Bu salgınla acilen mücadele etmek çok önemli olsa da, yapılacak temel araştırmalarla bu virüse karşı kapsamlı çözümler üretilmesi gerekiyor. 2013 yılında kurulan merkezimiz aşı geliştirme çalışmaları konusunda önemli bilgi birikimine ve altyapılara sahiptir. Merkezimizde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına (KKKAH) karşı aşı çalışmalarımız da halen devam etmekte olup, bu hastalığa karşı hücre kültür temelli inaktif aşı geliştirilmiş ve 2018 yılında sağlıklı gönüllüler üzerinde faz 1 çalışmaları başarıyla tamamlamıştır. Çalışmalarımız kapsamında, KKKAH'na karşı geliştirilen ve patent başvurusu yapılan rekombinant aşının deney hayvanları üzerinde yüzde yüz koruyucu etkiye sahip olduğu da gösterilmiştir" dedi.

'VİRÜSÜN İZOLE EDİLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Prof. Dr. Özdarendeli, aşı geliştirme konusunda sahip oldukları bilgi birikimi ile Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarına başladılarını kaydederek, "Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve uluslararası standartlardaki altyapılamız sayesinde Kovid-19 hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmalarına hemen başladık ve bu kapsamdaki çalışmalarımızı da hızla ilerleteceğimize inanıyorum. Merkezimiz bünyesinde bulunan Biyogüvenlik Seviye 3 laboratuvarında SARS-CoV-2 virüsü laboratuvar şartlarında izole edilmiş ve hücre kültür sistemine adapte edilmiştir. Virüsün izole edilmesi, Kovid-19'un biyolojisinin ve patogenezinin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda, bu gelişme Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları ile tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına ivme kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

REKTÖR: İLK MİLLİ AŞIYI GELİŞTİRECEĞİNE İNANCIM TAM

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise dünya genelinde büyük bir salgınla karşı karşıya olduklarını kaydederek, "Kıymetli öğretim üyemiz Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini Kovid-19 hastalığı virüsünü kısa bir sürede izole ederek hücre ortamında üretmeyi başarmaları nedeniyle tebrik ediyorum. Yapılacak daha çok iş olsa da, bu önemli bir başarıdır ve bundan sonraki çalışmalar için de ümit vericidir. Araştırmacılarımızın bu başarısının diğer araştırmacıların çalışmalarına da önemli katkılar sağlayacağına ve araştırmacılarımızın çalışmalarını ileriye taşıyarak Covid-19 hastalığı virüsüne karşı ilk milli aşıyı geliştireceğine inancım tamdır. Kendilerine bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü desteği en üst düzeyde sağlayacağız. Bu sonuç, Erciyes Üniversitesinin araştırma potansiyelini ve kapasitesini yansıtması bakımından da memnuniyet vericidir. Bu vesile ile Kovid-19 hastalığına karşı sürdürülen mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüten ve üniversitemizde bu virüse karşı yürütülen aşı çalışmalarına da her türlü desteği sağlayan Sağlık Bakanlığımıza da şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

KAYSERİ Virüsü izole eden profesör: Koronavirüs aşısı, tanı ve tedavisine ivme kazandıracak bir...

Kaynak: DHA

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KAYSERİ Virüsü izole eden profesör: Koronavirüs aşısı, tanı ve tedavisine ivme kazandıracak bir...
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