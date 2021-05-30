Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: "Kene, 900'e yakın hastalığı hayvanlara ve insanlara nakledebilir"
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Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: "Kene, 900'e yakın hastalığı hayvanlara ve insanlara nakledebilir"

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Haberler | Sağlık

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: "Kene, 900'e yakın hastalığı hayvanlara ve insanlara nakledebilir" "Hayvan besleyen vatandaşlarımız da çok dikkatli olmalı" Havaların ısınması ile ortaya çıkan keneler ile ilgili bilgiler veren Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı...

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: "Kene, 900'e yakın hastalığı hayvanlara ve insanlara nakledebilir"

"Hayvan besleyen vatandaşlarımız da çok dikkatli olmalı"

KAYSERİ - Havaların ısınması ile ortaya çıkan keneler ile ilgili bilgiler veren Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, kenenin 900'e yakın hastalığı canlılara nakledebileceğini söyleyerek, "Hayvan besleyen vatandaşlarımız da çok dikkatli olmalı" dedi.

Pikniğe gidecek vatandaşların açık renk giysiler giymesi gerektiğini söyleyen Akgün Ergül, "Havaların ısınması ve buna bağlı olarak neminde artmasıyla birlikte artık keneler doğal ortamı olan doğaya çıkmış oldular. Hal böyle olunca da keneler diğer canlılardan kan emen, vücudundaki enfeksiyonlardan nakleden akarlardır. 900'e yakın hastalığı gerek insanlara, gerekte diğer canlılara hastalık nakledebilmektedirler. O nedenle hayvan besleyenlere vatandaşlarımızın ve diğer vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olması lazım. Havaların ısınmasıyla piknik alanlarına özellikle sulak mera gibi yerlere piknik yapmaya giden vatandaşlarımız burada çok dikkatli olması gerekiyor. Açık renkli giysiler giyerek, kenelerin vücutlarına gelip, gelmediğini görmeleri tespit edebilirler. Onun haricinde de hayvan besleyen yetiştiricilerimiz bahçeli ortamlarına veya meraya hayvanlarını çıkardıkları zaman hayvanlarını düzenli olarak keneye karşı ilaçlar ise hayvanlarını ve kendilerini korumuş olurlar" dedi.

Ergül, vatandaşların doğal ortamlardan döndükten sonra kendilerini kontrol etmeleri gerektiğini söyleyerek, "Özellikle kırım kongo kanamalı ateşi dediğimiz, insanları hastalığı bulaştırmada lyme dediğimiz ya da babesioz dediğimiz birçok hastalığı bulaştırabilmektedirler. Bu da büyük baş hayvanlarımızda verim kaybına, yetiştiricilerimizin ekonomik kaybına hatta vatandaşlarımızın ölüm derecesine varan hastalıkları nakletmiş olmaktadırlar. Keneler vücuda geldiklerinde diğer canlılar veya vatandaşlar bunun farkına varamazlar. Piknik alanlarınızdan döndüklerinde kendilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Eğer ki vücutlarına kene yapışmış ise en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeliler. Kendileri keneyi çıkarmaya çalışmamalıdırlar. Çünkü keneyi çıkarttıkları esnada bilinçsiz bir şekilde çıkartırlarsa kenenin taşımış olduğu enfeksiyonu da kendilerine nakledebilmektedir. Doktor kontrolünde sağlık ocağında çıkartılması en uygun yöntemdir" ifadelerini kullandı.

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: 'Kene, 900'e yakın hastalığı hayvanlara ve insanlara nakledebilir'
Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: 'Kene, 900'e yakın hastalığı hayvanlara ve insanlara nakledebilir'
Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: 'Kene, 900'e yakın hastalığı hayvanlara ve insanlara nakledebilir'
Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: 'Kene, 900'e yakın hastalığı hayvanlara ve insanlara nakledebilir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

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Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül: "Kene, 900'e yakın hastalığı hayvanlara ve insanlara nakledebilir" - Haberler
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