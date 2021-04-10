Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu
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Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

Kayseri ve Yozgat, nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kayseri ve Yozgat, nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kayseri'de dün akşamdan itibaren aralıklarla yağan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kısa sürede cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, kısıtlamadan muaf bazı sürücü ve vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandıkları için zor anlar yaşadı.

Karayolları ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar kürüme çalışması başlattı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin kentin çeşitli yerlerine diktiği çiçekler de kar altında kaldı.

-Yozgat

Yozgat'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kenti beyaza bürüdü.

Belediye işçileri kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Öte yandan kente etkili olan rüzgar, bir binanın çatısını uçurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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