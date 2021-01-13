Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

Kayseri ile Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkili olurken, belediye ekipleri yolları açık tutmaya çalışıyor.

Kayseri kent merkezi ve Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

Kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplanan kent merkezinde güzel görüntüler oluştu.

Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı, yayalar yürümekte zorlandı.

Kayseri-Ankara kara yolunda ise yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

-Yozgat

Yozgat'ta akşam saatlerinde kısa süreli yağan kar kenti beyaza bürüdü.

Karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Bazı vatandaşlar da kar yağışı sonrası evlerinin önünde kar topu oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün