Kayseri ve Yozgat Pomem'de Mezuniyet Heyecanı

Kayseri ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 4 aylık eğitimlerini tamamlayan polis adayları için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kayseri'deki merkezin konferans salonunda düzenlenen 2018 eğitim öğretim yılı 21. dönem yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Kayseri POMEM Müdürü Metin Tanrıver, aileleri tarafından kendilerine teslim edilen gençleri, eğiterek yarınlara hazırladıklarını belirterek böyle iyi bireyler yetiştirdikleri için öğrencilerin ailelerine teşekkür etti.

Okuldaki eğitim süresince, öğrencilerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirip, geliştirdiğine yürekten inandıklarını ifade eden Tanrıver, "Size sağlanan tüm imkanlardan olabildiğince yararlandınız. Artık, çalışacağınız yerlere atanacaksınız. Okulumuzda almış olduğunuz bilgi ve beceriler size, meslek hayatınız süresince yeterli olmayabilir. Meslek hayatınız boyunca sürekli kendinizi geliştirecek, devamlı okuyacaksınız. Sizlere görev, yetki ve sorumluluk veren tüm kanunları en iyi şekilde bilecek, meslek hayatınıza uygulayacaksınız." dedi.

Tören sonunda çekilecek kurayla görev yerleri belirlenecek öğrenicilere meslek hayatları boyunca devlete sadakatten ayrılmamaları tavsiyesinde bulunan Tanrıver, şunları kaydetti:

"Gerek meslek, gerekse sivil hayatınızda asli görevlerinizden olan; yoksula, düşküne, garibana, yardıma muhtaç olanlara hizmet etmeyi, kendinize düstur edineceksiniz. Sevgili gençler, herkesin mutlaka bir hedefi olmalıdır. Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle meslek hayatınızda kendinize doğru hedefler belirleyin. Hedefe ulaşmada, aldığınız eğitim, iradeniz, azminiz ve kararlılığınız size yol gösterecektir. Önünüze belki bir sürü engel çıkacak, bocalayacak, zorlanacak, tökezleyecek fakat asla yılmayacak, pes etmeyeceksiniz. Başarılı olma adına dikilecek, dik duracak, engelleri bir bir aşacaksınız. Dürüst olacaksınız, kimsenin hakkını yemeyeceksiniz, kimsenin hakkını da kimseye yedirmeyeceksiniz. Hakkınızı da haddinizi de bileceksiniz. Amirlerinize, üstlerinize, meslektaşlarınıza, ailelerinize ve halkımıza saygılı olacaksınız. Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, hiçbir şıha ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek bir yer vardır, o da devlettir. Hiç kimseye devlete el kaldırtmayacaksınız, devlete laf söyletmeyeceksiniz. Devlete yan baktırmayacaksınız. Devlete isyan eden hainleri topyekun imha edeceksiniz. Gücünüzü mutlaka adaletten, hukuktan, haktan ve halktan alacaksınız."

Toplam 622 polis adayının mezun olduğu 21. dönemin birincisi Mutlu Şimşek de bir konuşma yaparak yaş kütüğüne plaket çaktı. Öğrencilerin meslek yemini etmesiyle devam eden tören sonunda öğrenciler mezuniyet sevinçlerini kep atarak, aileleriyle paylaştı.

Törene emniyet müdürleri, birim amirleri, polisler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Yozgat'ta 1100 polis adayı diplomasını aldı

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) de 4 aylık eğitimlerini tamamlayan 1100 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.



Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen tören, saygı duşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin tören geçişinden sonra dönem birincisi öğrenci yaş kütüğüne isim plakasını çaktı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, törende, mezun olan polis adaylarına yeni görevlerinde başarılar diledi.



Mezun polis adaylarına seslenen Yurtnaç, şöyle konuştu:

"Görevimizi ifa ederken doğrudan, adaletten, cesaretten asla geri durmayacağız. Polislik mesleğini yaparken büyüklerinizin tecrübelerinden her zaman yararlanacaksınız. Dünyanın farklı ülkelerindeki polislerin birçoğuna devlet silah bile vermez. Bu size verilen güvenin yansımasıdır. Bu maksatla bu silahınız, mazlumu sevindirirken zalimin de karşısında olacak. Sizler hiçbir zaman ceza verici unsurlar değilsiniz. Sizler hukukun üstünlüğü içerisinde görev yapan, demokrasi ilkeleri içerisinde hukuku öne alan bir birimsiniz. Yani siz yakalayacaksınız, önleme görevini yapacaksınız, suç işlenmesine mani olacaksınız, bağımsız yargının önüne çıkaracaksınız, bağımsız yargı onların cezasını verecek."

Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu da Yozgat POMEM'in kurulduğu günden bugüne kadar sayıları on binleri bulan, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne inanan, gözünü kırpmadan ülkesi ve bayrağı için şehit olabilecek memurlar yetiştirdiğini, Türkiye Cumhuriyeti var oldukça yetiştirmeye de devam edeceğini söyledi.



Kütükoğlu, 21. dönemde 1100 vatan evladını mevzun etmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Anne ve babalar, sizler evlatlarını, en değerlilerinizi bize emanet ettiniz, bizler de emanetlerinize sahip çıkıp, kendi evladımız gibi görüp, onları en iyi şekilde eğittik ve öğrettik." dedi.



Konuşmaların ardından eğitim döneminde dereceye giren ilk on öğrenciye, mezuniyet belgeleri ve ödülleri verildi.



Polis adaylarının yemin etmesinin ardından tören sona erdi.



Törene, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sadef, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğrenci yakınları katıldı.