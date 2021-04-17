Kayseri ve Suriyeli gençler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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Kayseri ve Suriyeli gençler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Kayseri ve Suriyeli gençler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği, kent sakinleri ile Suriyeliler arasındaki arkadaşlıkları artırmak, ortak faaliyetlerde görev almak ve toplumdaki kötü algıları azaltmak için gönüllülük faaliyeti düzenledi.

Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği, kent sakinleri ile Suriyeliler arasındaki arkadaşlıkları artırmak, ortak faaliyetlerde görev almak ve toplumdaki kötü algıları azaltmak için gönüllülük faaliyeti düzenledi.

Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, bu gönüllülük faaliyetleri kapsamında kentte yoğun kar yağışı sonrası yiyeceğe ulaşamayan yabani hayvanlar ve kuşların yemlenmesi etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

İki ülke gençlerinin dernek tarafından temin edilen kedi ve köpek mamaları ile kuş yemlerini çeşitli yerlere bıraktıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu faaliyetle arkadaşlık bağları gelişecek, hayvanlara şefkat ve merhamet bilinci artacak, hem de topluma olumlu mesajlar verecektir. Bir sonraki gönüllülük faaliyetimiz ise yine beraberce ramazan ayı içerisinde, yardıma muhtaç hastaları, yaşlıları, yetim aileleri ziyaret edip, onların gönüllerini almak, bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Unutmayalım ki aziz milletimiz bin yıldır dünya mazlumlarına yardım etmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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