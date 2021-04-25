Kayseri ve Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Kayseri ve Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kayseri ve Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri ve Sivas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Kayseri ve Sivas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Kayseri'nin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı, Mimarsinan Parkı ile Millet ve Sivas caddeleri kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Polis ekipleri, birçok noktada denetimlerini sürdürdü.

Kentte kısıtlamadan muaf tutulan iş yerleri ise mesailerine devam etti.

Araç ve yaya trafiğinin azaldığı kentte genel olarak kısıtlamaya uyulduğu görüldü.

Sivas

Sivas'ta da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin en işlek noktaları tarihi Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı ile Atatürk Caddesi'nde araç ve insan yoğunluğu azaldı.

Bazı kişilerin ikametlerine en yakın market ve fırınlardan alışveriş yaptığı görüldü.

Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf tutulduklarına dair izin belgelerini kontrol etti.?????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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