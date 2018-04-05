KAYSERİ/ Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu, yarın "Gog" isimli tiyatro oyununu sahneleyecek.

Parayla huzurun satın alınamayacağını anlatan oyun, saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda izleyici ile buluşacak.

Tiyatro Topluluğunun çocuk oyunu "Shopkins Cicibiciler", 8 Nisan Pazar günü miniklerle buluşacak.

Yaz mevsimini konu alan oyun, saat 12.00 ve 15.00'te Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneye konulacak.

Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Kendime Kıyamam" isimli oyun ile izleyilerle bir araya gelecek.

Alman yazar Curth Flatow'un kaleme aldığı, Türkçeye Hale Kuntay'ın çevirdiği "Kendime Kıyamam" adlı oyunda, zamanın popüler konularından "mutlu evlilik", ironik ve komik yönleriyle sahneye yansıtılıyor.

Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in boşandıktan sonra oğlu Ulrich'le düzenli ve planlı bir bekar hayatı sürdürmesini ve oğlunu bir kadına bağlı olmadan yetiştirmesini konu alıyor.

Özel hayatında evlilik müessesine tamamen karşı olan Jaeger'in oğlunun evlenmek istemesi onu çileden çıkarıyor.

Oyun, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in aşka ve evliliğe ne kadar direneceği sorusuna yanıt aramasıyla sürükleyici bir hal alıyor.

Selçuk Sazak'ın yönetmenliğini üstelendiği oyunda, Volkan Gündüz, Can Atak, Filiz Demiralp, Begüm Atak, Neyra Karaböcü, Göksu Girişken, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, İnanç Keteci, Elif Ayça Aksu ve İsmail Tütüncü rol alıyor.

"Kendime Kıyamam" adlı oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 7 Nisan Cumartesi günü saat 14.00 ve 19.30'da izleyicisiyle buluşacak.