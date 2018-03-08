Kayseri ve Sivas'ta Kültür Sanat

SİVAS/ Sivas ve Kayseri'de, kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Kayseri'de, şefliğini Namık Kemal Bilgin'in üstlendiği "Konservatuvar Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu" konseri, bugün Şehir Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen konser, saat 19.30'da başlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu tarafından "Renkli Masallar" adlı çocuk oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Oyun, 10 Mart Cumartesi günü Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

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Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Merih Atak'ın kaleme aldığı, Volkan Gündüz'ün yönettiği "Leyla ile Mecnun" adlı oyunu sahneleyecek.

Asırlık bir aşk hikayesini seyirciye yansıtacak oyunda, Serkan Yanar, Neyra Karaböcü, Onur Kayabaşı, Ufuk Bostancı, Selçuk Veysel Zurnazanlı, Göksu Girişken, Ayça Aksu, Burak Fındıkçı, İnanç Keteci, İsmail Tütüncü, Nihal Kuruçay, Başak Salarvan, Zuhal Toptaş, Meryem Özdemir ve Ezgi Koç rol alıyor.

Seyredenleri müzik, dans ve ışık düzeniyle hikayenin içine çeken "Leyla ile Mecnun" oyununun müzikleri Kemal Gününç ve Sibel Algan imzası taşıyor. Oyunun dans düzeni Mürüvvet Küçükçoban'a, ışık düzeni Şükrü Kırımoğlu'na ait.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 10 Mart Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde seyirciyle buluşacak.