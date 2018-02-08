KAYSERİ/ Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Grubunca "Renkli Masallar" isimli çocuk tiyatrosu sahnelenecek.

Talas Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşecek oyun, 10 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'de oynanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosun'da "Bedel" isimli oyun yine 10 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da izleyici ile buluşacak. Oyunda iki erkek kardeşin uzun yıllar sonra geçmişlerini sorgulayışları anlatılıyor.

Ankara Devlet Tiyatrosunun hazırlayıp sunacağı "Osmancık" isimli tiyatro oyunu 15 Şubat Perşembe günü 19.30'da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alacak.

Osman Bey'in, cihan devleti olma hayalini gerçekleştirme destanını anlatan oyun Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alıyor.

Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu, "Kendime Kıyamam" adlı yeni oyununu sahneleyecek.

Alman yazar Curth Flatow'unun kaleme aldığı, Hale Kuntay'ın Türkçeye çevirdiği oyunda mutlu evlilik konusu ironi, bir o kadar da komik yönleriyle sahneye yansıtılacak.

Oyunda, nikah memuru Wolfgang Jaeger'in boşandıktan sonra oğlu Ulrich'le düzenli ve planlı bir bekar hayatı sürmesi anlatılıyor. Oğlunu serbest ve bir kadına bağlı olmadan yetiştirmeye özen gösteren Jaeger'in, özel hayatında evlilik müessesine tamamen karşı olması ve günün birinde oğlunun evlenmek istemesinin onu çileden çıkarması konu alınıyor.

Selçuk Sazak'ın rejisiyle perdelerini açacak oyunda Volkan Gündüz, Can Atak, Filiz Demiralp, Begüm Atak, Neyra Karaböcü, Göksu Girişken, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, M.İnanç Keteci, Elif Ayça Aksu ve İsmail Tütüncü rol alıyor.

Oyun bugün ve yarın saat 19.30'da, 10 Şubat Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30 saatlerinde izleyicisiyle buluşacak.