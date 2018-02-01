KAYSERİ/ Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu, 3 Şubat Cumartesi günü "Salon Sirki" oyununu, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezinde çocuklar için sahneleyecek.

Hayvanların kullanılmadığı ve 120 dakika sürecek etkinlik, saat 13.30 ve 19.30'da izleyici ile buluşacak.

Aynı topluluk, Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde "Haydi Evine Koş" isimli oyunla izleyici karşısına çıkacak. Kaza geçiren John'un sırrını saklamak için girdiği mücadeleyi anlatan oyun, 3 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu, John Bauchan'ın kaleme aldığı, Mehmet Ergin'in Türkçeye çevirdiği, Volkan Gündüz'ün yönettiği "39 Basamak" adlı oyunu sahneye koyacak.

Londra'da geçen hikayede, Richard Hannay'ın tiyatroda gizli ajan Annabella ile tanışması ve kendisini "39 Basamak" isimli gizli bir görevin içinde bulması, gerilim ve heyecan dolu bir dille anlatılıyor.

Oyunda, Ufuk Bostancı, İnanç Keteci, Serkan Yanar ve Burak Fındıkçı rol alıyor. Oyun, bugün saat 19.30'da, yarın 19.30'da, 3 Şubat Cumartesi 14.00 ile 19.30'da izleyiciyle buluşacak.