Kayseri ve Niğde'de "Kovid-19"a karşı dezenfekte çalışması yapıldı
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Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Niğde, Güncel

Kayseri ve Niğde'de "Kovid-19"a karşı dezenfekte çalışması yapıldı

Kayseri ve Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

12.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:21
Kayseri ve Niğde'de

Kayseri ve Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, virüs ve mikroplara karşı düzenli yürüttüğü temizlik ve dezenfekte çalışmalarını, dünyada etkili olan koronavirüsün ardından vatandaşların yoğun kullandığı alanlara yaydı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla çalışmalarını genişleten ekipler, dezenfekte ve temizlik çalışmalarını, belediyeye bağlı bütün hizmet binalarının yanı sıra kütüphane, terminal, engelsiz çocuk evleri, yaşlı bakım merkezleri ve Tarihi Kayseri Kalesi'nde yaptı.

Ulaşım AŞ ekipleri de toplu taşım araçlarının içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği gerçekleştirdi.

Günlük ortalama 450 bin yolcunun taşındığı kentte, toplu ulaşım araçlarının temizlik ve dezenfekte çalışmalarında 70 personel çalışıyor.

Niğde

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, 10 bin 500 öğrenci kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu ile spor kompleksleri, yüzme havuzları ve sporcuların toplu kaldıkları yerlerde dezenfekte çalışması yaptı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'de görülmeden önce de Sağlık Bakanlığınca tedbirlerin alındığını söyledi.


Niğde'de de 10 bin 500 öğrenci kapasiteli 10 yurt binasında dezenfekte çalışması yaptıklarını belirten Ötgünlü, şunları söyledi:


"Spor salonları, öğrencilerimizin toplu bulunduğu alanlarda da dezenfekte işlemi yaparak, tedbir alıyoruz. Amacımız öğrencilerimizi veya sporcularımızı tedirgin etmek değil, virüs gelmeden önlemimizi almak. Kurum olarak elimizden gelen tedbirleri alıyoruz. Kişisel tedbirler de çok önemli. Öğrencilerimizin, sporcularımızın yakın temaslardan kaçınmalarını, mümkün olduğu kadar tokalaşmaktan uzak durmalarını ve kişisel temizliklerine dikkat etmelerini istiyoruz. Birinci önceliğimiz el temizliğinin sağlanması. Ellerimizi sürekli sabunla yıkamalıyız."

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Kaynak: AA

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