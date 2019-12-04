Kayseri ve Malatya için kuvvetli kar uyarısı
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Kayseri ve Malatya için kuvvetli kar uyarısı

Kayseri ve Malatya'da bu gece kuvvetli kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

04.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:40
Kayseri ve Malatya için kuvvetli kar uyarısı

ve 'da bu gece kuvvetli kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kayseri, Malatya ve 'ın kuzey ilçelerinin (Afşin, Elbistan, Göksun) özellikle yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor. Kayseri'deki yağışın yarın akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ayrıca, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'in doğusunda yarın kuvvetli sağanak olacağı öngörülüyor.

Öte yandan Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde yarın sabah kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtınanın, cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, ulaşımda aksama ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA
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