Kayseri ve Kırşehir'de polis ekipleri maske dağıttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiği Kayseri ve Kırşehir'de, polis ekipleri pazar yerleri ve meydanlarda maske ile uyarıcı broşür dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiği Kayseri ve Kırşehir'de, polis ekipleri pazar yerleri ve meydanlarda maske ile uyarıcı broşür dağıttı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerini gezerek maskesiz gezen vatandaşlara maske verdi.

Talas ilçesinde Anayurt pazar yeri girişinde maske dağıtımı yapan ekipler, maske takma, izolasyon, sosyal mesafe konusunda da vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler ayrıca vatandaşlara asayiş ve güvenlik konuları ile Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında da bilgi verdi.

Kırşehir

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek yerleri olan Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi Meydanı ve bağlantılı yollarda maske ve broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

Ekipler, kendilerini sağlık ve kamu görevlisi olarak tanıtıp, virüs taraması yapacaklarını söyleyen ve para talep eden kişilere itibar edilmemesi konusunda da uyarıda bulundu.

Broşürlerde, telefonla dolandırıcılık, ikamet ve iş yeri hırsızlıklarının yanı sıra birlikte hareket edildiğinde sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiği konuları da yer aldı.

Kaynak: AA