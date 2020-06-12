Kayseri ve civarına kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 7 Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklenildiğini belirterek vatandaşlara sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 7 Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklenildiğini belirterek vatandaşlara sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA