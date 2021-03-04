Kayseri Valisinden uyarı: Kritik noktadayız
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Kayseri Valisinden uyarı: Kritik noktadayız

04.03.2021 13:08 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:13
Kayseri Valisinden uyarı: Kritik noktadayız

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunan Vali Şehmus Günaydın, "Artık kritik noktadayız. Geçen hafta vaka sayımız yüzde 50 arttı.

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunan Vali Şehmus Günaydın, "Artık kritik noktadayız. Geçen hafta vaka sayımız yüzde 50 arttı. Bir adım daha kırmızıya yaklaştık. Eğer 10 gün içinde daha fazla gayret göstermezsek, geriye dönüş olacak" dedi.

Kayseri Valisi Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yüksek riskli kentler gurubunda yer alan Kayseri'de maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bazı esnafın tedbirlerin kalktığı ilk günden kurallara uymadığını belirten Vali Günaydın, "Salı ve çarşamba günü yaptığımız denetimlerde bazı esnaflar kuralları bir kenara bırakarak, kapalı mekanda sigara ve nargile verdiler. Böyle giderse korkarım ki turuncudan kırmızıya geçeceğiz. 15 gün önce açtığımız iş yerlerini, 15 gün sonra da kapatmak zorunda kalacağız. Eğitimde de düzenlemeler yapıldı. Bazı özel okullar bütün sınıflarda yüz yüze eğitime geçmek için çağrıda bulundu. Bunlar son derece yanlış. Toplum sağlığı açısından son derece sıkıntılı olan bu durumlar bize zarar verir. Elde ettiğimiz kazanımları da çok kısa sürede kaybetmiş oluruz. Hepimize önemli görevler düşüyor" dedi.

'GAYRET GÖSTERMEZSEK GERİYE DÖNÜŞ OLACAK'

Dikkatli olunması gerektiğini belirten Vali Günaydın, "Bugün Kayseri'de yaklaşık 4 bin kişinin katılımı ile '3D' adını verdiğimiz 'Dinamik Denetim Dönemi'ni başlatmış bulunuyoruz. Bizler bu denetimlerde vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Artık kritik noktadayız. Geçen hafta vaka sayımız yüzde 50 arttı. Bir adım daha kırmızıya yaklaştık. Eğer 10 gün içinde daha fazla gayret göstermezsek, geriye dönüş olacak. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Artık mesafeleri açacağız. Mesafeden kastım; gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmeyeceğiz. Eş, dost, akraba ziyaretlerini erteleyeceğiz. Kafe ve park gibi alanlarda otururken sosyal mesafeye uyacağız. Mesafeleri açarsak maviye yaklaşırız. Mesafeler daraltıldığında kırmızıya ulaşırız. Kurallara uymayan kişilerin iş yerlerine hem idari para cezası uygulayacağız hem de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Kimsenin toplum sağlığını tehdit etmeye hakkı yok" diye konuştu.


Kayseri Valisinden uyarı: Kritik noktadayız
Kayseri Valisinden uyarı: Kritik noktadayız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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