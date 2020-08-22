Kayseri Valisi Şehmus Günaydın pazarcı esnafını SMS ile uyardı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kontrollü sosyal hayat döneminde kentte faaliyet gösteren semt pazarcılarının cep telefonlarına SMS göndererek maske, mesafe ve temizlik konuları ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kontrollü sosyal hayat döneminde kentte faaliyet gösteren semt pazarcılarının cep telefonlarına SMS göndererek maske, mesafe ve temizlik konuları ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Günaydın, pazarcı esnafının cep telefonlarına göndermiş olduğu mesajda yeni tip koronavirüsle mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Pazarcıları satış esnasından belirlenen kurallara uymaları konusunda uyaran Günaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dikkatli olmanız başta sizler ve aileleriniz olmak üzere toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Her gün yüzlerce kişiyle işiniz gereği bir arada bulunuyorsunuz. Pazarlarımız bu anlamda risk alanlarından biridir. Bu nedenle sizlerin hizmet sunarken çok dikkatli ve özenli davranmanız virüsle mücadelemizde bizlere çok önemli katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA