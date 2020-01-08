Kayseri Valisi Şehmus Günaydın havuzlu han esnafını ziyaret etti
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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın havuzlu han esnafını ziyaret etti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, tarihi Havuzlu Han'daki esnafları ziyaret etti.

08.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:22
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın havuzlu han esnafını ziyaret etti

Valisi Şehmus Günaydın, tarihi Havuzlu 'daki esnafları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Günaydın, ziyarette tek tek ilgilendiği esnafların sorunlarını dinledi.

Berberlik yapan ile de görüşen Vali Günaydın "iyi işler" temennisinde bulundu.

Günaydın, esnaflara bir sıkıntıları olduğu zaman kendisini arayabileceklerini söyledi.

Daha sonra yol güzergahındaki esnaflara da uğrayan Vali Günaydın, alışveriş yapan bazı vatandaşlarla da görüşerek onların talep ve önerilerini aldı.

Kaynak: AA
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