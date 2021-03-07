Kayseri Valisi Şehmus Günaydın esnafı uyardı Açıklaması

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında yüksek riskli iller arasında bulunan kentte restoran, lokanta, kafe, pastane gibi yerlerdeki kazanımların kaybolmak üzere olduğunu bildirdi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında yüksek riskli iller arasında bulunan kentte restoran, lokanta, kafe, pastane gibi yerlerdeki kazanımların kaybolmak üzere olduğunu bildirdi.

Vali Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yakın zamanda kontrollü normalleşme kapsamında açılan yeme içme mekanlarını çalıştıran esnafı uyardı.

"Kıymetli esnaflarımız, restoran, lokanta, kafe, pastane gibi yerlerdeki kazanımlarımız kaybolmak üzere." ifadesini kullanan Günaydın, "Kapasitenin yüzde 50'sinden fazla müşteri alınmaması, kapasite sınırlamasına uygun masa düzeni oluşturulması, sigara ve nargile içirilmemesi önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin