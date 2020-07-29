Kayseri Valisi'nden caddede maske ve sosyal mesafe uyarısı
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Kayseri Valisi'nden caddede maske ve sosyal mesafe uyarısı

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Kayseri Valisi'nden caddede maske ve sosyal mesafe uyarısı
29.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:04

 

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.Koronavirüsle mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağı bulunan illerden olan kentte Vali Şehmus Günaydın, kentin en işlek noktalarında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Günaydın, merkez Melikgazi ilçesindeki 27 Mayıs ve Bankalar Caddesi'nde esnafı ve vatandaşlarla görüşerek, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Vali Şehmus Günaydın, ekiplerin sürekli sahada maske ve sosyal mesafe denetimi yaptığını belirterek, Bütün görevlilerimiz sahada. Koronavirüs tedbirleri kapsamında arkadaşlarımız denetimleri kesintisiz bir şekilde devam ettiriyorlar. Vatandaşımızın sağlığı için yapılıyor. Alınan tedbirler ile birlikte virüse karşı daha güçlü olacağız. Riskleri minimize edeceğiz. Bu yüzden kurallara uymamız lazım. Vatandaşlarımız Kurban Bayramı boyunca da bayram süresince de kurallara uysunlar. Ortaya konulan kuralların amacı toplum sağlığının korunması. Bunun için de herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmek ve hastalıkla mücadele için her kesimin gayret göstermesi gerekiyor. Birinin kurallara uyması diğerinin uymaması süreci uzatıyor. Sürecin uzamaması ve kısa sürede sonlanması için toplumun bütünüyle kurallara uyması gerekiyor diye konuştu.'TEDBİRDEN BAŞKA ARGÜMAN YOK'

Koronavirüsle mücadelede tedbir almaktan başka bir argümanın bulunmadığını da belirten Vali Günaydın, Vatandaşlarımız alışveriş ve yeme içme sırasında kurallara uymalılar. Bundan başka argüman elimizde yok. Maske, sosyal mesafe çok önemli. Bunu yaptığımız zaman virüse karşı korunaklı ve avantajlı konumdayız. Bunu yapmadığımız zaman zafiyete uğruyoruz ve maalesef vaka sayılarımız da artıyor. Denetimleri sadece Kurban Bayramı'na has olarak yapmıyoruz. Bizler özellikle haftanın 2 günü mutlaka yoğun bir denetim programı uyguluyoruz. Onun dışında da riskli bölgelerde ekiplerimiz denetimlerini devam ettiriyor. Vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı alınan tedbirlere ve kurallara uyuyor. Ben bu yüzden Kayserili hemşerilerimize teşekkür etmek istiyorum ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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