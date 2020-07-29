Kayseri Valisi'nden caddede maske ve sosyal mesafe uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri Valisi'nden caddede maske ve sosyal mesafe uyarısı

Kayseri Valisi'nden caddede maske ve sosyal mesafe uyarısıKAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

29.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:43

Kayseri Valisi'nden caddede maske ve sosyal mesafe uyarısı

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağı bulunan illerden olan kentte Vali Şehmus Günaydın, kentin en işlek noktalarında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Günaydın, merkez Melikgazi ilçesindeki 27 Mayıs ve Bankalar Caddesi'nde esnafı ve vatandaşlarla görüşerek, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Vali Şehmus Günaydın, ekiplerin sürekli sahada maske ve sosyal mesafe denetimi yaptığını belirterek, Bütün görevlilerimiz sahada. Koronavirüs tedbirleri kapsamında arkadaşlarımız denetimleri kesintisiz bir şekilde devam ettiriyorlar. Vatandaşımızın sağlığı için yapılıyor. Alınan tedbirler ile birlikte virüse karşı daha güçlü olacağız. Riskleri minimize edeceğiz. Bu yüzden kurallara uymamız lazım. Vatandaşlarımız Kurban Bayramı boyunca da bayram süresince de kurallara uysunlar. Ortaya konulan kuralların amacı toplum sağlığının korunması. Bunun için de herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmek ve hastalıkla mücadele için her kesimin gayret göstermesi gerekiyor. Birinin kurallara uyması diğerinin uymaması süreci uzatıyor. Sürecin uzamaması ve kısa sürede sonlanması için toplumun bütünüyle kurallara uyması gerekiyor diye konuştu.

'TEDBİRDEN BAŞKA ARGÜMAN YOK'

Koronavirüsle mücadelede tedbir almaktan başka bir argümanın bulunmadığını da belirten Vali Günaydın, Vatandaşlarımız alışveriş ve yeme içme sırasında kurallara uymalılar. Bundan başka argüman elimizde yok. Maske, sosyal mesafe çok önemli. Bunu yaptığımız zaman virüse karşı korunaklı ve avantajlı konumdayız. Bunu yapmadığımız zaman zafiyete uğruyoruz ve maalesef vaka sayılarımız da artıyor. Denetimleri sadece Kurban Bayramı'na has olarak yapmıyoruz. Bizler özellikle haftanın 2 günü mutlaka yoğun bir denetim programı uyguluyoruz. Onun dışında da riskli bölgelerde ekiplerimiz denetimlerini devam ettiriyor. Vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı alınan tedbirlere ve kurallara uyuyor. Ben bu yüzden Kayserili hemşerilerimize teşekkür etmek istiyorum ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi'nden caddede maske ve sosyal mesafe uyarısı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi 3. Sayfa
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Yaşam
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı Dünya
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak Ekonomi
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Politika
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Tulumuna 'Datome' yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Osman Kavala Fatih Sultan Vladimir Putin
Magazin Ebru Şallı Ozan Güven Kıvanç Tatlıtuğ Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Okan Buruk Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara Bayram Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kayseri Valisi'nden caddede maske ve sosyal mesafe uyarısı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 14:29:38. #1.15#
title