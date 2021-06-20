Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'dan "aşınızı olun" çağrısı Açıklaması

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin iyi bir noktaya gelindiğini ve aşılama oranının yükselmesiyle sonbaharda daha iyi bir tabloya kavuşulacağını söyledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin iyi bir noktaya gelindiğini ve aşılama oranının yükselmesiyle sonbaharda daha iyi bir tabloya kavuşulacağını söyledi.

Günaydın, Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de koronavirüse karşı büyük bir mücadele verildiğini söyledi.

Aşının virüsü yenme konusundaki önemine dikkati çeken Günaydın, "Son zamanlarda aşılama oranımızın yukarılara çıkmasıyla birlikte koronavirüsle mücadelede önemli bir noktaya geldik. Bundan sonra da yine aynı kararlılıkla eğer mücadeleye devam edersek, tedbirlere uyarsak, aşı sıramız geldiğinde aşımızı yaptırırsak inşallah sonbaharda çok güzel bir tablo ile karşı karşıya olacağız." dedi.

Kayseri'de koronavirüsle mücadelede vatandaşların büyük özverisiyle önemli bir noktaya gelindiğini aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Aşılamada biraz daha fazla gayret göstermemiz gerekir. Şu anda 870 bin olan hedef kitlemizin yarısından fazlasını aşıladık ama bu aşılamayı biraz daha hızlandırmamız gerekiyor. Bunun için sağlık ekiplerimiz 24 saat görev yapıyor. İlk aşısını yaptıranların sayısı 450 bine yaklaştı. İkinci doz yaptıranlar 250 bin civarında. Tabi ki bizim bu noktayı daha ileri taşımamız için vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Dün açıklanan kararla birlikte 30 yaş üzerini de aşılamaya başladık. Kayseri'mizde genç nüfus oldukça yüksek. Genç nüfusumuzun da aşı sırası geldiğinde hızlı bir şekilde aşılarını olmalarını bekliyoruz. Yatan hasta sayılarımıza baktığımızda ciddi düşüş görüyoruz. Tabi bu bizi sakın rehavete kaptırmasın. Çünkü daha yapacağımız çok şey var. Havalar düzeldi. Mutlaka kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte ziyaretler artacak. Lütfen kapalı ortamlarda fazla kalmayalım. Kalabalık ortamlara girmeyelim. Bir araya geldiğimizde de mutlaka sosyal mesafemizi koruyalım. Maskemizi takarak, hijyene dikkat edelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin