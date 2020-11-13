Kayseri Valisi Günaydın: Risk durumumuz yukarı çıktı (2)
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Kayseri Valisi Günaydın: Risk durumumuz yukarı çıktı (2)

13.11.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:41
Kayseri Valisi Günaydın: Risk durumumuz yukarı çıktı (2)

'OKULLARDA TARAMA TESTLERİ YAPIYORUZ'Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 72 Tasarım Beceri Atölyesi'nin (TBA) açılışı için düzenlenen törenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

'OKULLARDA TARAMA TESTLERİ YAPIYORUZ'

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 72 Tasarım Beceri Atölyesi'nin (TBA) açılışı için düzenlenen törenin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Günaydın, "Dün itibarıyla 3 okulumuzda bin öğrencimize PCR testi yaptık. Henüz test sonuçları çıkmadı. Ancak, burada okullarımızdaki durumu görmek istedik. Tedbirleri uyguluyoruz. O tedbirler neler, neler yapabiliriz, nasıl önlemler alabiliriz? Bu tarama testleri ile onlara cevap arayacağız. Ortaya çıkan raporlar sonucunda yeni tedbirler alınması gerekiyorsa onları hayata geçireceğiz. Belirlediğimiz okullarda tarama testlerine devam edeceğiz" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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